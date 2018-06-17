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أخبار البلد

محافظ بورسعيد يستقبل وزيرة الصحة.. صور

الأحد 17/يونيو/2018 - 10:19 ص
جانب من لقاء وزيرة
جانب من لقاء وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد
محمود نوفل
وصلت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، صباح اليوم، الأحد، إلى ديوان عام محافظة بورسعيد، حيث كان في استقبالها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والقيادات الطبية بالمحافظة تمهيدا للجولة التي ستقوم بها الوزيرة لتفقد الأوضاع الصحية بمستشفيات ووحدات المحافظة تمهيدا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وكانت الدكتورة هالة زايد صرحت فور توليها منصب وزير الصحة في نهاية الأسبوع الماضي بأن ملف التأمين الصحي الشامل يتصدر أجندة أولوياتها.
محافظ بورسعيد يستقبل وزيرة الصحة.. صور
محافظ بورسعيد يستقبل وزيرة الصحة.. صور
محافظ بورسعيد يستقبل وزيرة الصحة.. صور

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