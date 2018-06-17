شبح كارثة 2014 يطارد البرازيل أمام سويسرا بكأس العالم

تستهل البرازيل مع نجمها العائد نيمار، حملة استعادة سمعتها بعد «كارثة» 2014، عندما تواجه سويسرا اليوم، الأحد، في روستوف أون دون، بينما تشهد مجموعتها الخامسة مواجهة أخرى بين الطامحين كوستاريكا وصربيا.



وكانت البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، تعرضت لخسارة موجعة على أرضها في نصف نهائي 2014 أمام ألمانيا 1-7 عندما كان نيمار غائبا بسبب الإصابة في ربع النهائي ضد كولومبيا، قبل أن تسقط بثلاثية نظيفة ضد هولندا في مباراة تحديد المركز الثالث.



وتدخل البرازيل مونديال روسيا مستعيدة خدمات نيمار، أغلى لاعب في العالم، بعد غيابه لأشهر عن ناديه بسبب كسر في مشط القدم اليمنى.



وقال لاعب وسط منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، باولينيو، الذي شارك بديلا في الامسية الموجعة ضد ألمانيا: «ما قمنا به خلال الأعوام الأربعة الأخيرة هو وضع الماضي خلفنا. الآن نحن أمام فرصة أخرى وأريد أن أحقق نتيجة أفضل. هذه هي الحياة. كرة القدم جيدة لأنها تمنحك فرصا أخرى بسرعة».



وتبدو البرازيل مرشحة فوق العادة لصدارة مجموعتها في ظل طفرة النجوم في تشكيلتها مثل المهاجمين نيمار وغابريال جيزوس، لاعبي الوسط باولينيو وفيليبي كوتينيو، والمدافعين تياغو سيلفا ومارسيلو والحارس أليسون.



لكن بعض لاعبي البرازيل، على غرار أليسون وكوتينيو وكاسيميرو، يبحثون عن الثأر من سويسرا التي فازت عليهم بهدف وحيد وحرمتهم بلوغ الدور الثاني في كأس العالم تحت 17 عاما في 2009، قبل أن تحرز اللقب.



أما الطرف السويسري، سيعيش المواجهة مجددا كل من نجم الوسط غرانيت تشاكا، ريكاردو رودريغيز والمهاجم هاريس سيفيروفيتش الذي توج هدافا للبطولة آنذاك.



وبالنسبة للاعب وسط سويسرا جيلسون فرنانديس، فإن فريقه ليس مرشحا للفوز على البرازيل لكنه يملك خبرة خوض المباريات الكبرى.



وتكتسب سويسرا المصنفة سادسة عالميا، والتي تعول على شيردان شاكيري والشاب بريل امبولو مزيدا من الخبرة في البطولات الكبرى، إذ بلغت ثمن نهائي كأس أوروبا 2016 (خرجت أمام بولندا بركلات الترجيح) وكأس العالم 2014 حيث أقصيت أمام الأرجنتين بعد التمديد.



والتقى المنتخبان 8 مرات ففازت البرازيل 3 مرات وسويسرا مرتين. وتعادل المنتخبان في المواجهة الوحيدة بينهما في كأس العالم 1950 (2-2).