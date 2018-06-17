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اقتصاد

اسعار الاسمنت فى الأسواق اليوم

الأحد 17/يونيو/2018 - 10:20 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
واصلت أسعار الأسمنت الانخفاض لليوم الثانى على التوالى، حيث سجّل سعر طن الشركة العربية للأسمنت المسلح 903 جنيهات للطن، بعد أن كان سعره 905 جنيهات، وأسمنت بورتلاند طرة بـ 838 جنيهًا للطن، بعد أن كان سعره 840 جنيهًا للطن، والشركة القومية للأسمنت الفاخر 845 جنيهًا للطن، بعد أن كان 930 جنيهًا للطن.

كما تراجع أسمنت النهضة جنيهين ليسجل 818 جنيهًا مقابل 820 جنيهًا لأسعار أمس وأول أمس، وبلغ سعر أسمنت سيناء 818 جنيهًا للطن، ومصر للأسمنت «قنا» 818 جنيها للطن، بعد أن كان سعره 820 جنيهًا، والعربية للأسمنت «النصر» 805 جنيهات للطن، بعد أن كان سعره 810 جنيهات، و"السويدي" 898 جنيهًا، بعد أن كان سعره 900 جنيه للطن.

وتباينت أسعار الأسمنت المخلوط، وسجل أسمنت القومية «التوفير» 783 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان «الواحة» 750 جنيهًا للطن، وأسمنت سيناء 745 جنيهًا للطن.

أما أسعار الأسمنت الأبيض، فسجل سعر سيناء للأسمنت الأبيض «سوبر سيناء» 2245 جنيهًا للطن، و«سوبر رويال المنيا» 2220 جنيهًا للطن، وحلوان المنيا 2200 جنيه للطن، وسيناء للأسمنت الأبيض "العادة" 2230 جنيهًا للطن.

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