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منوعات

التلفظ بالكلمات البذيئة يخفف الآلام!

الأحد 17/يونيو/2018 - 10:20 ص
صدى البلد
أ.ش.أ
أظهرت دراسة علمية أجراها فريق من الباحثين البريطانيين في جامعة "كيل" البريطانية أن التلفظ بالسباب والكلمات البذيئة يخرج من الفص الأيمن من المخ، وهو الذي يثير الانفعالات وليس الفص الأيسر.

وأكد الباحثون أن تنشيط هذه المنطقة في المخ، هي التي تجعلنا في حالة استعداد لمواجهة أي خطر، فضلا عن تنشيط اللوزة المخية، والتي تقع في المنطقة الأمامية للفص الصدغي والمسئولة عن إفراز هرمون "الإندروفين".

وأشاروا إلى أن هذا الهرمون معروف بزيادة إحساسنا بالسعادة، كما أن لديه خاصية مضادة للألم تشبه المخدرات مثل "المورفين، والحشيش" تعمل على مقاومة الآلام بطريقة طبيعية.

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