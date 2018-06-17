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كأس العالم

تراشق لفظي بين رئيس الاتحاد الإسباني ومدرب ريال مدريد الجديد

الأحد 17/يونيو/2018 - 10:28 ص
رئيس الاتحاد الإسبانى
رئيس الاتحاد الإسبانى مع لوبيتيجي
عمرو الحلوانى
كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم، عن الحديث الأخير بين جولين لوبيتيجي، المدير الفني الجديد لريال مدريد، ورئيس الاتحاد الإسباني، لويس روبياليس، قبل إقالته من تدريب الماتادور، الأسبوع الماضي.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، تلقى اتصالا من جولين لوبيتيجي، يوم الثلاثاء الماضي، يخبره فيه بموافقته على عرض ريال مدريد.

وقال لوبيتيجي، لرئيس الاتحاد الإسباني: "نحن في طريقنا إلى إعلان الصفقة (يقصد ريال مدريد سيعلن توليه تدريب الفريق الملكي وتسلم مهامه بعد نهائيات كأس العالم)".

وأضافت الصحيفة أن لوبيتيجي أكد لرئيس الاتحاد الإسباني، أنه لا يمكنه رفض عرض ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن روبياليس استقل أول طائرة إلى كراسنودار، لإقالة لوبيتيجي، رغم رغبة المحيطين به في تهدئة الوضع والتمهل في القرار.

وأوضحت الصحيفة، أن روبياليس أبلغ لوبيتيجي بأنه من الأفضل له تقديم الاستقالة من تدريب المنتخب الإسباني.

ورد جولين لوبيتيجي على اقتراح رئيس الاتحاد الإسباني بالرفض، وقال: "لن أستقيل.. إذا كنت تريد ذلك أقلني".

وذكرت الصحيفة أن لاعبي المنتخب الإسباني لم يصدقوا خبر قيادة جولين لريال مدريد، مشيرة إلى أن اللاعبين كانوا يريدون استمراره.

ونوهت الصحيفة بأن قائد المنتخب، سيرجيو راموس، دافع بشدة عن لوبيتيجي لاستمراره في قيادة لا روخا.

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