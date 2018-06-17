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أخبار العالم

الدفاع الروسية تقدم مساعدات إنسانية إلى السوريين في حماة

الأحد 17/يونيو/2018 - 10:25 ص
مساعدات انسانية من
مساعدات انسانية من روسيا لسكان الشيحة في حماة
على صالح
قدم مركز المصالحة السورية التابع لوزارة الدفاع الروسية، مساعدات إنسانية إلى سكان بلدة الشيحة في محافظة حماة الغربية، وفقًا لما أعلنه المتحدث باسم المركز، أرتور يفسييف، اليوم، الأحد.

وقال يفسييف للصحفيين، وفقا لتقرير نشره وكالة "سبوتنيك" الإخبارية الروسية: "اليوم يعقد المركز الروسي للمصالحة السورية أنشطة في مستوطنة الشيحة، وقمنا بتسليم نحو 500 طرد غذائي هنا".

وأضاف المسئول أن الأطباء العسكريين الروس أنشأوا مركزًا طبيًا في البلدة.

وفي فبراير الماضي، أعلن الجيش السوري أنه قام بإخلاء محافظتي حماه وحلب بالكامل من الإرهابيين.

وشهدت سوريا حرب أهلية منذ عام 2011 ، بعد أن تحولت احتجاجات الربيع العربي إلى موجات من العنف.

وقد اتخذ عدد من الدول، بما في ذلك روسيا، خطوات تهدف إلى تسوية الأزمة الإنسانية من خلال توفير المساعدات للسوريين والمساهمة في ترميم البلاد.

وفي الآونة الأخيرة، أفادت وسائل الإعلام المحلية بأن الطريق السريع الذي يربط المحافظات السورية من حمص وحماة قد أعيد فتحه بعد سبع سنوات من الإغلاق بسبب نشاط الجماعات الإرهابية في المنطقة.

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