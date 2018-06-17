النقل: تطبيق جديد للهواتف المحمولة لحجز القطارات خلال عيد الأضحى

صرح المهندس خالد عطية، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا معلومات النقل "ترانس آي تي"، بأن هناك خطة تنفذها الشركة حاليا بناء على تعليمات وزير النقل الدكتور هشام عرفات لتوفير خدمات مميزة للمواطن فيما يتعلق بنظام حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية، لافتا إلى أن التشغيل التجريبي لهذه المنظومة سيكون خلال عيد الأضحى المبارك.



وقال عطية: "سيتم قريبًا إطلاق تطبيق جديد للهواتف المحمولة يتيح للمواطنين خدمة الاستعلام عن مواعيد وأسعار رحلات القطارات وكذلك المقاعد المتاحة للحجز بالقطارات في جميع الرحلات، بالإضافة إلى توفير إمكانية حجز وإصدار تذاكر السفر والدفع الإلكتروني عن طريق الفيزا أو البطاقة الذكية مسبقة الدفع الخاصة بالهيئة القومية للسكة الحديد".



وأشار إلى أنه "سيتم إتاحة شحن البطاقة بمبلغ نقدي يتم استخدامه في سداد قيمة التذاكر من خلال شبابيك المحطات والماكينات الذاتية لإصدار التذاكر والموجودة ببعض المحطات والنوادي"، معتبرا البطاقة الذكية وسيلة للسداد بديلة عن النقود وأكثر أمنا ويمكن استرداد القيمة النقدية الموجودة بالبطاقة في أي وقت حال عدم استخدامها.