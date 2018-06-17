الحماية المدنية تسيطر على حريق بولاق أبو العلا.. فيديو

أذاعت قناة «إكسترا نيوز» بثا مباشرا من منطقة بولاق أبو العلا بعد أن سيطرت الحماية المدنية على الحريق الذي شب في أحد المباني منذ قليل.



وكانت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا صباح اليوم بنشوب حريق كبير فى منزل مكون من 3 طوابق بحارة علي السباك خلف شركة الكهرباء، وعلى الفور تم الدفع بـ9 سيارات إطفاء و2 خزان مياه بقيادة اللواء علاء عبد الظاهر، مدير الحماية المدنية بالقاهرة.



وتبين من المعاينة أن الحريق التهم العقار بالكامل وأدى إلى انهيار جزئى له نتيجة احتراقه، وتم إخلاء 3 عقارات مجاورة له حفاظا على أرواح السكان، ويقوم الآن رجال الحماية بعمليات التبريد، وتم تحرير محضر وجار إخطار النيابة العامة للتحقيق فى الحادث.