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كأس العالم

اليوم.. كوستاريكا فى مواجهة قوية أمام صربيا بكأس العالم

الأحد 17/يونيو/2018 - 10:29 ص
صدى البلد
عمرو الحلوانى
يلتقى منتخب كوستاريكا مع نظيره صربيا في تمام الساعة الثانية عصر اليوم، الأحد، على استاد "كوسموس أرينا"، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بكأس العالم روسيا 2018.

ويسعى منتخب كوستاريكا إلى تحقيق الفوز واستعادة المستويات التي قادته لدور الثمانية في كأس العالم 2014 بالبرازيل، وكان المنتخب الكوستاريكي حقق انطلاقة قوية في مونديال البرازيل ووصل إلى دور الثمانية قبل أن يخرج بضربات الجزاء الترجيحية أمام نظيره الهولندي، والآن يتطلع إلى استعادة تلك المستويات أملا في قطع مشوار طويل بالمونديال الروسي.

ويتنافس المنتخب الكوستاريكي، الذي يشارك في المونديال للمرة الخامسة علما بأن مشاركته الأولى كانت في نسخة 1990، ضمن المجموعة الخامسة التي تضم معه منتخبات صربيا والبرازيل وسويسرا.

ويدرك المنتخب الكوستاريكي أهمية تحقيق نتيجة إيجابية أمام صربيا من أجل الحفاظ على فرصه في المجموعة، كما يتطلع إلى معادلة رقم قياسي على مستوى اتحاد الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) والمتمثل في تفادي الهزيمة لست مباريات متتالية في نهائيات المونديال، والذي تحقق مرتين سابقتين من قبل المنتخب المكسيكي.

أما المنتخب الصربي، فيشهد مزيجا بين عناصر الخبرة والشباب تحت قيادة المدير الفني ملادن كرستاييتش، ويضم عناصر بارزة في أقوى مسابقات الدوري بأوروبا، أمثال ألكسندر كولاروف لاعب روما ونيمانيا ماتيتش لاعب مانشستر يونايتد.

وحاول حارس المرمى المخضرم فلاديمير ستويكوفيتش، الذي يشارك في المونديال للمرة الثالثة، التخفيف من الضغوط على زملائه بالمنتخب الصربي قبل مباراة الغد أمام كوستاريكا.

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