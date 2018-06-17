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كأس العالم

الصحافة الألمانية تحتفي بالجدار نوير وتطالب بالخامسة.. صور

الأحد 17/يونيو/2018 - 10:32 ص
صدى البلد
محمد سمير
احتفت الصحافة الألمانية الصادرة اليوم، الأحد، بانطلاق مشوار المانشافت في حملة الدفاع عن لقبه بمونديال روسيا، بمواجهة المكسيك، كما سلَّطت الضوء على تواجد الحارس مانويل نوير، كأساس في لقاء الليلة.

وتصدَّرت صورة نوير، غلاف صحيفة "بيلد" الألمانية، وهو يشير بأصابعه الخمسة، معنونة: "اجلبوا لنا البطولة الخامسة".

وسبق وأن توج المنتخب الألماني بكأس العالم في 4 مناسبات، أعوام 1954، و1974، و1990، و2014.

وأضافت الصحيفة: "اليوم نبدأ مشوار كأس العالم أمام المكسيك، القائد مانويل نوير متحمس لخوض المونديال، اجلبوا لنا الخامسة".

فيما وضعت صحيفة "فيلت أم سونتاج" صورة مرمى مغلق بجدار مع تواجد نوير بجانبه، حيث عنونت: "عذرًا للمكسيك.. اليوم لدينا جدار في حراسة المرمى".

وخصصت صحيفة "BERLINER MORGENPOST" مساحة من غلافها للحديث عن مواجهة ألمانيا والمكسيك.

وعنونت الصحيفة قائلة: "ألمانيا ضد المكسيك"، إلا أنَّه تلاعبت بآخر حرفين من اسم المكسيك، وهما حرفي الـko، وهي الكلمة التي تعني الضربة القاضية، في إشارة لسعي المانشافت إلى هزيمة ايل تريكولور الليلة.
الصحافة الألمانية تحتفي بالجدار نوير وتطالب بالخامسة.. صور
الصحافة الألمانية تحتفي بالجدار نوير وتطالب بالخامسة.. صور
الصحافة الألمانية تحتفي بالجدار نوير وتطالب بالخامسة.. صور

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