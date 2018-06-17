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كأس العالم

محمد صلاح يثير الرعب فى روسيا قبل مواجهة مصر بكأس العالم

الأحد 17/يونيو/2018 - 10:34 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
عمرو الحلوانى
اهتمت الوكالات والصحف والمواقع الروسية، بتحليل أداء المنتخب المصري خلال مباراة أوروجواي، قبل المواجهة المرتقبة مع الدب الروسي في سان بطرسبرج، الثلاثاء المقبل، متوقعة أن يشارك اللاعب الدولي محمد صلاح في المباراة.

وأبرز موقع "تشيمبيونات. كوم"، تصريحات الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن مشاركة نجم الفراعنة محمد صلاح، في مباراة روسيا، وتأكيده أن هداف ليفربول كان مستعدا لمواجهة أوروجواي أيضا، ولكن المدرب قرر عدم المخاطرة.

بينما تناولت صحيفة "أورا. رو" الإلكترونية، الحدث ذاته تحت عنوان "نجم المنتخب المصري محمد صلاح يتحدى المنتخب الروسي".

وأرجع المعلق بقناة "ماتش تي في"، سيرجي كريفوخارتشينكو، في حوار لموقع "سوف سبورت. رو"، غياب صلاح عن مواجهة أوروجواي، إلى إدراك المنتخب المصري أن مباراة روسيا هي التي ستكون مصيرية.

فيما أعد موقع "سبورت إكسبرس"، تقريرا مصورا حول الأجواء السائدة في مدينة جروزني التي يتدرب فيها المنتخب الأفريقي.

وأبرزت وكالة "تاس"، تصريحات لاعب المنتخب الروسي، دينيس تشيريتشيف، بأن نقاط قوة المنتخب المصري هي الدفاع والهجوم المضاد.

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