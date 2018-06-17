رابط يلا شوت مشاهدة مباراة البرازيل وسويسرا اليوم بث مباشر

يفتتح منتخب البرازيل صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس العالم "5 ألقاب"، مشواره فى النسخة الـ 21 من المونديال اليوم، الأحد، عندما يلتقى مع سويسرا فى الثامنة مساء بملعب "روستوف أرينا"، ضمن منافسات المجموعة الخامسة.



وكانت البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، تعرضت لخسارة موجعة على أرضها في نصف نهائي 2014 أمام ألمانيا 1-7 عندما كان نيمار غائبا بسبب الإصابة في ربع النهائي ضد كولومبيا، قبل أن تسقط بثلاثية نظيفة ضد هولندا في مباراة تحديد المركز الثالث.



ويقدم لكم صدى البلد خدمة البث المباشر للمباراة:



