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ديني

أزهرية: آراء الشعراوي امتازت بالوسطية وعلاج المشكلات بأبسط الحلول

الأحد 17/يونيو/2018 - 10:38 ص
الشعراوي
الشعراوي
محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتورة سماح عزب، العالمة الأزهرية المختصة في تفسير القرآن الكريم، إن الإمام محمد متولي الشعراوي كان يبحث عن الآراء الوسطية ويزيل الشبهات أمام الناس ويحل مشكلاتهم بأبسط الحلول.

وأضافت «عزب» في تصريح لـ«صدى البلد»، أن الإمام الشعراوي له العديد من المواقف الوطنية، ناصحة طلاب العلم بأن يقرأوا كثيرًا في مؤلفات الإمام الشعراوى، مؤكدة أنه مثلها الأعلى فى التفسير».

جدير بالذكر أنه تحل اليوم، الأحد، الذكرى العشرون على رحيل الشيخ محمد متولى الشعراوى، إمام الدعاة، حيث حفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، و«أسلوبه في التفسير» علامة بارزة في مسيرته.

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