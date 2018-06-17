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كأس العالم

مباراة كوستاريكا وصربيا بث مباشر اليوم 17-6-2018 بدون تقطيع

الأحد 17/يونيو/2018 - 10:41 ص
صدى البلد
محمد سمير
يلتقى منتخب كوستاريكا مع نظيره صربيا في تمام الساعة الثانية عصر اليوم، الأحد، على استاد "كوسموس أرينا"، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بكأس العالم روسيا 2018.

ويسعى منتخب كوستاريكا إلى تحقيق الفوز واستعادة المستويات التي قادته لدور الثمانية في كأس العالم 2014 بالبرازيل، وكان المنتخب الكوستاريكي حقق انطلاقة قوية في مونديال البرازيل ووصل إلى دور الثمانية قبل أن يخرج بضربات الجزاء الترجيحية أمام نظيره الهولندي، والآن يتطلع إلى استعادة تلك المستويات أملا في قطع مشوار طويل بالمونديال الروسي.

ويقدم لكم صدى البلد خدمة البث المباشر للمباراة :

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