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ديني

الشحات الجندي: الشيخ الشعراوي إمام المعتدلين ومثال يحتذى به

الأحد 17/يونيو/2018 - 10:50 ص
الدكتور محمد الشحات
الدكتور محمد الشحات الجندي
محمد صبري عبد الرحيم
أكد الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن منهج الشيخ محمد متولي الشعراوي وسطي بعيد عن التشدد والغلو الفكري.

وقال «الجندي» لـ«صدى البلد»، إن الإمام الشعراوي أزهري ولم يُحرض في تفسيره للقرآن الكريم على أي تطرف ولم يصدر فتاوى تبيح قتل الآمنين، منوهًا بأن تفسير الشعراوي كان يعني بواقع الحياة ويصب في مصلحة الناس والعباد.

وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الإمام الشعراوي أحبه الجميع في مصر وخارجها، وصوره معلقة في البيوت وعلى السيارات، فهو مثال يحتذى به، والأقوال المأثورة عنده تؤكد حبه للوطن ووسطيته الدينية، وأنه إمام المعتدلين، وابن مصر البار بأهلها مسلمين، ومسيحيين.

يُشار إلى أنه تحل اليوم، الأحد، الذكرى العشرون على رحيل الشيخ محمد متولى الشعراوى، إمام الدعاة، حيث حفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، و«أسلوبه في التفسير» علامة بارزة في مسيرته.

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