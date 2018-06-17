روسيا2018.. إشادة بأداء منتخب مصر رغم الخسارة.. ألمانيا والبرازيل تستعرضان قوتهما اليوم.. وتوقعات بعدم مشاركة نيمار في أول مواجهات السيلساو

توقعات بنتائج مباريات اليوم الثالث لمونديال روسيا 2018

"الماكينات" و"السيلساو" الأقوى في كأس العالم

ماتيتش ودوسان وإيفانوفيتش وكولاروف يدعمون صفوف صربيا





وصف موقع "اندبندنت أون لاين" الإنجليزي، المنتخب المصري بأنه كان محظوظاً في عرضه الذي أداه في أول مباراة له في مونديال 2018 بروسيا أمام منتخب أوراجواي والتي انتهت بخسارته هدفاً مقابل لا شيء لصالح الفريق اللاتيني.





وفي تقرير نشره الموقع عن منافسات الأسبوع الأول من مونديال كأس العالم استعرض النتائج للمواجهات التي انطلقت منذ يوم الجمعة الماضي، وصف أداء اللاعبين المشاركين مع منتخبات بلادهم بأنه أداء مبني على الحركة.





وأكد أنه لا توجد ضمانات واضحة في كأس العالم! الا مع فريقين من المنتخبات الكبيرة هما ألمانيا المدافعة عن اللقب والتي تنطلق مبارياتها اليوم الأحد أمام المكسيك، والبرازيل التي تواجه سويسرا في أولى مبارياتها بمونديال 2018.





كما تنطلق بعد ظهر اليوم مباراة كوستاريكا - التي لم تخسر في نهائيات كأس العالم 2014 ولكنها سقطت بركلات الترجيح أمام هولندا في دور الثمانية - وتواجه اليوم صربيا.





ويشيد التقرير بنجم منتخب صربيا الأكبر وهو حارس مرمى فريق ريال مدريد كيلور نافاس، متسائلة هل يستطيع أن يوقف صربيا؟.





واستعرض أيضا طريقة لعب المنتخب الصربي بأنه سيسدد نيمانيا ماتيتش لاعب نادي مانشستر يونايتد الانجليزي في خط الوسط ليدعم صفوفه، إلى جانب دوسان ساديك لاعب ساوثامبتون، والذي سيكون مدعومًا بدفاع قوي يحظى به برانيسلاف إيفانوفيتش وألكسندر كولاروف.





وتوقع "اندبندنت" بأن تكون نتيجة مباراة اليوم بين صربيا وكوستاريكا هدف مقابل لا شيء لصالح المنتخب الصربي.





وفي الخامسة من مساء اليوم، تواجه ألمانيا المكسيك، وسوف يبرهن الفريق الألماني الساحق على أنه أكثر من مجرد متألق في مونديال 2014، فلديه دفعة قوية قبل البطولة مباشرة حيث أعلن حارس المرمى النجم مانويل نوير أنه لائق بعد غياب طويل؛ بسبب مشكلة في القدم.





وتعتبر مجرة ​​النجوم، التي تتألف من بين نوير وجيروم بواتينج في الخلف إلى مسعود أوزيل وتوني كروس في خط الوسط الألماني أيضا، يقابلها جزئيًا فقط قوة ضاربة قد تدفع الخبراء إلى التساؤل عن مصدر الأهداف.





ويأمل المدرب الألماني يواكيم لوف أن يكون الشاب تيمو فيرنر متألقا، لكنه قد يحتاج إلى المساعدة من أوزيل وجوليان دراكسلير وماركو ريوس.





أما المكسيك فلديها خافيير هيرنانديز، الذي هو بالتأكيد شخص يمكن أن يضع الكرة في الشباك بكل سهوله، ويعاونه المخضرم رافاييل ماركيز في التشكيلة، وفي الجناحين هريفنج لوزانو والمهاجم كارلوس فيلا.





ووفقا للتقرير فإنه من المتوقع أن تنتهي المواجهة الالمانية المكسيكية اليوم بهدفين مقابل هدف لصالح منتخب الماكينات الألمانية.





أما عن البرازيل، والتي تواجه اليوم منتخب سويسرا، فقد قال مدربها تيت إن نيمار قد لا يشارك بنسبة مئة في المئة" على الرغم من أن فرص مشاركه نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لا تزال متوقعه في مباراته ضد المنتخب السويسري.





ولكن سواء شارك أو خرج على مقاعد البدلاء، هناك ما يكفي من المدافعين لمنتخب السيليساو لتجاوز سويسرا.





وعلى الرغم من كونه لاعبًا عالي الجودة، إلا أن البرازيلي لاعب منتخب ليفربول، روبرتو فيرمينو يمكنه الوصول إلى المستوى الأعلى في كرة القدم العالمية، في حين يشعل فيليب كوتينهو الشرارة في منتصف الملعب.





والمنتخب السويسري ليس سيئًا، في ظل وجود لاعبين من أمثال زردان شقيري، وجرانيت شاكا، اللذين يتخذان من إنجلترا مقرًا لهما، ويتطلعان إلى انتزاع نقطة من البرازيليين.



