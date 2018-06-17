ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

روسيا2018.. إشادة بأداء منتخب مصر رغم الخسارة.. ألمانيا والبرازيل تستعرضان قوتهما اليوم.. وتوقعات بعدم مشاركة نيمار في أول مواجهات السيلساو

الأحد 17/يونيو/2018 - 12:01 م
روسيا2018
روسيا2018
على صالح
  • توقعات بنتائج مباريات اليوم الثالث لمونديال روسيا 2018
  • "الماكينات" و"السيلساو" الأقوى في كأس العالم 
  • ماتيتش ودوسان وإيفانوفيتش وكولاروف يدعمون صفوف صربيا 

وصف موقع "اندبندنت أون لاين" الإنجليزي، المنتخب المصري بأنه كان محظوظاً في عرضه الذي أداه في أول مباراة له في مونديال 2018 بروسيا أمام منتخب أوراجواي والتي انتهت بخسارته هدفاً مقابل لا شيء لصالح الفريق اللاتيني.

وفي تقرير نشره الموقع عن منافسات الأسبوع الأول من مونديال كأس العالم استعرض النتائج للمواجهات التي انطلقت منذ يوم الجمعة الماضي، وصف أداء اللاعبين المشاركين مع منتخبات بلادهم بأنه أداء مبني على الحركة.

وأكد أنه لا توجد ضمانات واضحة في كأس العالم! الا مع فريقين من المنتخبات الكبيرة هما ألمانيا المدافعة عن اللقب والتي تنطلق مبارياتها اليوم الأحد أمام المكسيك، والبرازيل التي تواجه سويسرا في أولى مبارياتها بمونديال 2018.

كما تنطلق بعد ظهر اليوم مباراة كوستاريكا - التي لم تخسر في نهائيات كأس العالم 2014 ولكنها سقطت بركلات الترجيح أمام هولندا في دور الثمانية - وتواجه اليوم صربيا. 

ويشيد التقرير بنجم منتخب صربيا الأكبر وهو حارس مرمى فريق ريال مدريد كيلور نافاس، متسائلة هل يستطيع أن يوقف صربيا؟.

واستعرض أيضا طريقة لعب المنتخب الصربي بأنه سيسدد نيمانيا ماتيتش لاعب نادي مانشستر يونايتد الانجليزي في خط الوسط ليدعم صفوفه، إلى جانب دوسان ساديك لاعب ساوثامبتون، والذي سيكون مدعومًا بدفاع قوي يحظى به برانيسلاف إيفانوفيتش وألكسندر كولاروف. 

وتوقع "اندبندنت" بأن تكون نتيجة مباراة اليوم بين صربيا وكوستاريكا هدف مقابل لا شيء لصالح المنتخب الصربي. 

وفي الخامسة من مساء اليوم، تواجه ألمانيا المكسيك، وسوف يبرهن الفريق الألماني الساحق على أنه أكثر من مجرد متألق في مونديال 2014، فلديه دفعة قوية قبل البطولة مباشرة حيث أعلن حارس المرمى النجم مانويل نوير أنه لائق بعد غياب طويل؛ بسبب مشكلة في القدم. 

وتعتبر مجرة ​​النجوم، التي تتألف من بين نوير وجيروم بواتينج في الخلف إلى مسعود أوزيل وتوني كروس في خط الوسط الألماني أيضا، يقابلها جزئيًا فقط قوة ضاربة قد تدفع الخبراء إلى التساؤل عن مصدر الأهداف. 

ويأمل المدرب الألماني يواكيم لوف أن يكون الشاب تيمو فيرنر متألقا، لكنه قد يحتاج إلى المساعدة من أوزيل وجوليان دراكسلير وماركو ريوس. 

أما المكسيك فلديها خافيير هيرنانديز، الذي هو بالتأكيد شخص يمكن أن يضع الكرة في الشباك بكل سهوله، ويعاونه المخضرم رافاييل ماركيز في التشكيلة، وفي الجناحين هريفنج لوزانو والمهاجم كارلوس فيلا.

ووفقا للتقرير فإنه من المتوقع أن تنتهي المواجهة الالمانية المكسيكية اليوم بهدفين مقابل هدف لصالح منتخب الماكينات الألمانية.

أما عن البرازيل، والتي تواجه اليوم منتخب سويسرا، فقد قال مدربها تيت إن نيمار قد لا يشارك بنسبة مئة في المئة" على الرغم من أن فرص مشاركه نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لا تزال متوقعه في مباراته ضد المنتخب السويسري. 

ولكن سواء شارك أو خرج على مقاعد البدلاء، هناك ما يكفي من المدافعين لمنتخب السيليساو لتجاوز سويسرا. 

وعلى الرغم من كونه لاعبًا عالي الجودة، إلا أن البرازيلي لاعب منتخب ليفربول، روبرتو فيرمينو يمكنه الوصول إلى المستوى الأعلى في كرة القدم العالمية، في حين يشعل فيليب كوتينهو الشرارة في منتصف الملعب. 

والمنتخب السويسري ليس سيئًا، في ظل وجود لاعبين من أمثال زردان شقيري، وجرانيت شاكا، اللذين يتخذان من إنجلترا مقرًا لهما، ويتطلعان إلى انتزاع نقطة من البرازيليين.

وتسود توقعات بأن تنتهي مواجهة البرازيل وسويسرا اليوم بهدفين مقابل لا شيء لصالح المنتخب اللاتيني.

ترشيحاتنا

هكذا علق مارادونا بعد خرقه لقوانين الفيفا في مباراة الأرجنتين

اسعار الاسمنت فى الأسواق اليوم

تعرف على وصية ماهر عصام قبل وفاته

ريال مدريد متمسك ببقاء كريستيانو رونالدو

ننشر المباريات المذاعة عبر قنوات bein sports المفتوحة

رئيس حي بولاق أبو العلا: لم تتحدد أسباب الحريق حتى الآن

مواعيد مباريات اليوم الرابع بكأس العالم والقنوات الناقلة

تراشق لفظي بين رئيس الاتحاد الإسباني ومدرب ريال مدريد الجديد

تشكيلة البرازيل المتوقعة لمواجهة سويسرا بكأس العالم

ريم البارودي تنعى ماهر عصام

كرستيانو رونالدو يسبب صدمة للأطفال.. شاهد

محمد صلاح يثير الرعب فى روسيا قبل مواجهة مصر بكأس العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استشاري يوضح أسباب نزيف الدماغ الذي أدى لوفاة ماهر عصام

شاهد.. 40 صورة من حفل الفنان مصطفى قمر بثاني أيام العيد

مصطفى قمر يختتم آخر فقرات حفل العيد.. صور

بهاء سلطان يشعل حفل العيد.. صور

إطلالة أنثوية لإيمان العاصي وتاتو يثير الجدل.. صور

فيديو

المسماري: تركيا وقطر تدعمان الجامعات الإرهابية في درنة..فيديو
وزيرة الصحة توجه بتوفير سرير رعاية لمريضة خلال ساعتين
ساندى تطرح فيديو كليب عمرى ما يئست.. فيديو
الوزراء: رقابة مشددة على الأسواق بعد تحريك سعر الوقود.. فيديو
رئيس حي بولاق أبو العلا: لم تتحدد أسباب الحريق حتى الآن

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟