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حوادث

العثورعلى جثة سيدة طافية فوق مياه ترعة قرية باروط ببنى سويف

الأحد 17/يونيو/2018 - 11:44 ص
صورة أرشيفية - جثمان
صورة أرشيفية - جثمان
محمد عبد الحليم
عثر أهالى قرية باروط التابعة لمركز بنى سويف صباح اليوم "الأحد"، على جثة سيدة مجهولة الهوية فى العقد الرابع من عمرها طافية فوق مياه الترعة بالقرية.

وتلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية فى العقد الرابع من عمرها طافية على مياه ترعة باروط التابعة لمركز بنى سويف.

وانتقلت قوة من مركز شرطة بنى سويف، حيث تم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى بنى سويف العام، ووضعها تحت تصرف النيابة.

وكلف مدير أمن بنى سويف، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، بتكثيف التحريات للوصول إلى هوية المتوفاة وتحديد سبب الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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