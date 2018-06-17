استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية..الدولار يسجل 17.91 جنيه للبيع..والذهب عيار 21 بـ647 جنيها للجرام

أسعار العملات الأجنبية والعربية

الدولار يسجل 17.91 جنيه للبيع

الاسترليني يسجل 23.97 جنيه للبيع

اليورو يسجل 21.12 جنيه للبيع

الريال السعودى يسجل 4.77 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتى يسجل 4.87 جنيه للبيع

واستقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 647 جنيها للجرام

واصلت أسعار صرف الدولار الاستقرار أمام الجنيه فى تعاملات اليوم الأحد،حيث سجل سعر الشراء 17.78 جنيه فى البنك المركزى مقابل 17.91 جنيه للبيع، كما سجّل فى البنك الأهلى المصرى، 17.78 جنيه للشراء،و17.88 جنيه للبيع.وسجّل سعر الدولار فى بنك مصر 17.78 جنيه للشراء مقابل 17.88 جنيه للبيع ، وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة 17.78 جنيه للشراء مقابل 17.88 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى 17.77 جنيه للشراء ، مقابل 17.87 جنيه للبيع ، وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 17.8 جنيه للشراء ، مقابل 17.9 جنيه للبيع.وعلى مستوى سعر اليورو الأوروبى اليوم فقد شهد استقرارًا أمام الجنيه ، ليسجل 20.95 جنيه للشراء، مقابل 21.12 جنيه للبيع.كما سجل سعر الجنيه الإسترلينى ليسجل 23.77 جنيه للشراء، و 23.97 جنيه للبيع.واستقرت أسعار صرف العملات العربية أمام الجنيه المصري ، وسجّل الريـال السعودي نحو 4.74 جنيه للشراء، و4.77 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي نحو 58.91 جنيه للشراء، و59.26 جنيه للبيع، بينما بلغ الدرهم الإماراتي نحو 4.84 جنيه للشراء، و4.87 جنيه للبيع.وبلغ سعر الريـال العماني نحو 46.2174 جنيه للشراء، و46.5663 جنيه للبيع.وشهدت أسعار الذهب، استقرارًا في مستهل تعاملات اليوم، ثالث أيام عيد الفطر، حيث سجل الجرام عيار 18 نحو 554.55 جنيه، وبلغ سعر الجرام عيار 21 نحو 647 جنيهًا.وبلغ عيار 24 نحو 739.40 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 5176 جنيهًا، وحقق السعر العالمي للذهب نحو 1300 دولار للأوقية.