أول تعليق للمطربة إليسا بعد حفلها في السعودية

علقت الفنانة إليسا على حفلها الغنائى الذى أقيم أمس فى السعودية لأول مرة والذى حضره الجمهور النسائي السعودي فقط، معربة عن سعادتها بهذا الحفل.





وقالت إليسا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "كان حفلا جميلا وشهد حضورا كبيرا من جانب الجمهور السعودى واعتبر هذا الحفل الذى أقيم فى المملكة العربية السعودية فريداً من نوعه.. اشكر كل من ساهم فى إقامة هذا الحلف واتمنى لقائكم قريبا".



