ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

أول تعليق للمطربة إليسا بعد حفلها في السعودية

الأحد 17/يونيو/2018 - 11:44 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
علقت الفنانة إليسا على حفلها الغنائى الذى أقيم أمس فى السعودية لأول مرة والذى حضره الجمهور النسائي السعودي فقط، معربة عن سعادتها بهذا الحفل.

وقالت إليسا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "كان حفلا جميلا وشهد حضورا كبيرا من جانب الجمهور السعودى واعتبر هذا الحفل الذى أقيم فى المملكة العربية السعودية فريداً من نوعه.. اشكر كل من ساهم فى إقامة هذا الحلف واتمنى لقائكم قريبا". 

وكانت ​إليسا​ قد خطفت الأنظار في الحفل الذي أحيته بالأمس في المملكة العربية ​السعودية​ وتحديدًا في الرياض ضمن فعاليات العيد في مركز الملك فهد الثقافي.

ترشيحاتنا

ليونيل ميسي يتحدث عن ركلة الجزاء الضائعة أمام أيسلندا

شبح كارثة 2014 يطارد البرازيل أمام سويسرا بكأس العالم

يلا شوت.. مشاهدة مباراة المانيا والمكسيك بث مباشر | لايف

الإعلام الروسي يتوقع مشاركة محمد صلاح في مباراة مصر وروسيا

شاهد.. إعلامية توضح سبب رفض الشناوى جائزة رجل المباراة

نجم روسيا: مواجهة منتخب مصر صعبة للغاية.. وصلاح لا يقلقنا

نجم روسيا: هذا ما يميز منتخب مصر ولا نخشى محمد صلاح

شريف رمزي ناعيًا ماهر عصام: مشيت قبل ما تاخد حقك

سيلفي مريم أوزورلي ونانسي عجرم في تركيا

تراشق لفظي بين رئيس الاتحاد الإسباني ومدرب ريال مدريد الجديد

شاهد.. تونسيون يحاصرون مراسل bein sport القطرية في روسيا

شاهد.. آيتن عامر تنعى ماهر عصام بصورة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استشاري يوضح أسباب نزيف الدماغ الذي أدى لوفاة ماهر عصام

شاهد.. 40 صورة من حفل الفنان مصطفى قمر بثاني أيام العيد

مصطفى قمر يختتم آخر فقرات حفل العيد.. صور

بهاء سلطان يشعل حفل العيد.. صور

إطلالة أنثوية لإيمان العاصي وتاتو يثير الجدل.. صور

فيديو

ماهر عصام يكشف حقيقة مرضه لأحمد أدم قبل وفاته.. فيديو
المسماري: تركيا وقطر تدعمان الجامعات الإرهابية في درنة..فيديو
وزيرة الصحة توجه بتوفير سرير رعاية لمريضة خلال ساعتين
ساندى تطرح فيديو كليب عمرى ما يئست.. فيديو
الوزراء: رقابة مشددة على الأسواق بعد تحريك سعر الوقود.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟