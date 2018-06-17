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محافظات

وصول 1263 معتمراً لميناءي سفاجا ونويبع

الأحد 17/يونيو/2018 - 12:01 م
ميناء
ميناء
حسن غنيمة
أعلن ملاك يوسف، المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم استقبال 1263 معتمرًا بميناءى سفاجا ونويبع على متن العبارتين محبة وسينا، حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة محبة وعلى متنها 1003 معتمرين و4 شاحنات بضائع و4 شاحنات عفش ركاب و6 سيارات قادمة من ميناء ينبع كما تغادر العبارة الرياض وعلى متنها 9 ركاب و5 سيارات.

على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 913 راكباً منهم 260 معتمرًا وتداول 25 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 524 راكباً منهم 176 معتمرًا و4 باص عمرة و5 براد و30 سيارة و2 باص جيت.

بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 355 راكباً منهم 84 معتمرًا و2 باص عمرة و4 براد و3 تريلا و25 سيارة وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 34 راكباً و11 براد و2 تريلا و2 باص جيت.

وأشار "يوسف" إلى أنه تم التنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى لسرعة إنهاء كافة الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لمعتمرى بيت الله الحرام.

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