برلماني يطالب بمراقبة الأسواق بعد تحريك أسعار البنزين

طالب النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الحكومة بمجموعة من الإجراءات بهدف مواجهة جشع التجار فى الأسواق بعد زيادة أسعار البنزين ، وذلك لمنع حدوث أى أزمات خلال الفترة المقبلة.





وأكد عمر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"،ضرورة أن يقوم جهاز حماية المستهلك بأداء دوره على أكمل وجه فى مراقبة الأسواق ومنع أى تلاعب يحدث من جانب التجار فى أسعار السلع فى السوق، بالإضافة إلى ضرورة أن تقوم شرطة مباحث التموين بضبط الأسواق.



