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برلمان

برلماني يطالب بمراقبة الأسواق بعد تحريك أسعار البنزين

الأحد 17/يونيو/2018 - 11:46 ص
النائب ياسر عمر
النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان
معتز الخصوصى
طالب النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الحكومة بمجموعة من الإجراءات بهدف مواجهة جشع التجار فى الأسواق بعد زيادة أسعار البنزين ، وذلك لمنع حدوث أى أزمات خلال الفترة المقبلة.

وأكد عمر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"،ضرورة أن يقوم جهاز حماية المستهلك بأداء دوره على أكمل وجه فى مراقبة الأسواق ومنع أى تلاعب يحدث من جانب التجار فى أسعار السلع فى السوق، بالإضافة إلى ضرورة أن تقوم شرطة مباحث التموين بضبط الأسواق.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن مشكلتنا تكمن فى انفلات الأسواق بشكل أساسى ، فى ظل تركيز البعض على أن المشكلة فى زيادة تعريفة النقل، مؤكدا أنه حال قيام الحكومة بتنفيذ الإجراءات التى تواجه جشع التجار فإن ذلك سيكون له تأثير فى تخفيف الضغط على المواطن.

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