شعبة مواد البناء: زيادة الوقود لن تؤثر على أسعار الحديد والاسمنت

أكد رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أحمد الزينى أن زيادة أسعار الوقود لن يؤثر على أسعار مواد البناء من حديد واسمنت، نظرا لأن 95 % من مصانع الأسمنت تعمل بالفحم، وليس الغاز، لافتا إلى أنه بالنسبة للحديد فإن الارتفاع لن يتعدى 5% وبقيمة لا تذكر فى السعر، حيث ان سعره يتوقف على سعر البليت فى الخارج وفقا للأسعار العالمية.



وقال الزيني فى تصريحات لـ"صدى لبلد " إن زيادة الوقود ستؤثر على أسعار نقل مواد البناء بنسبة لا تتعدى 5%، حيث أن تكلفة نقل الطن 60 جنيها، والزيادة المرتقبة لن تتعدى الـ12 جنيها كزيادة في سعر التكلفة أي أن تكلفة النقل ستصبح 72 جنيها للطن وبالتالى تلك الزيادة لا تعد ذات قيمة تذكر لرفع سعر مواد البناء، مشيرا إلى أن تلك الزيادة غير مؤثرة فى التكلفة الإنتاجية.



ولفت الزينى إلى أن الشعبة سوف تعقد اجتماعا مع جمعية نقل البضائع الأسبوع المقبل، لبحث تداعيات ارتفاع أسعار الوقود على النقل، وتحذير التجار من اى زيادات غير مبررة على وسائل النقل بما يوثر على المنتج النهائى، مطالبا بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع تلاعب أو استغلال التجار لزيادة الوقود كمبرر لرفع الأسعار.