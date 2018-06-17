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أخبار البلد

وزيرة الصحة توجه بتوفير سرير رعاية لمريضة خلال ساعتين

الأحد 17/يونيو/2018 - 12:04 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر عدسة اشرف العمدة
فاجأ أحد المواطنين الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال زيارتها لمحافظة بورسعيد اليوم، الأحد، وطلب منها توفير سرير رعاية لزوجته التي تعالج من الأورام.

ووجهت الوزيرة بتوفير سرير رعاية لزوجة المواطن على الفور وبحد أقصى خلال ساعتين.

وشددت "زايد" على ضرورة إصدار قرار علاج على نفقة دولة للمريضة حال عدم تمتعها بمظلة التأمين الصحي.

وقام المحافظ بتقبيل رأس المواطن الذي وجه الشكر للوزيرة على استجابتها السريعة لطلبه.

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