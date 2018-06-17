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حوادث

يقتل شقيقته بالإسكندرية لرفضه خطبتها لأحد الأشخاص

الأحد 17/يونيو/2018 - 11:57 ص
صورة أرشيفية - جثمان
صورة أرشيفية - جثمان
أحمد عبد العزيز
أقدم عامل على قتل شقيقتها بطعنة نافذة في الصدر عقب مشادة كلامية بينهما داخل منزلهما بمنطقة برج العرب، غرب الإسكندرية لرفضه خطبتها لأحد الأشخاص.

تلقي اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، بلاغًا من مأمور قسم شرطة برج العرب من مستشفى السلام بوصول المدعوة "ع س م"، عاملة، مقيمة نجع نوارة، دائرة القسم، مصابة بطعنة نافذة بالصدر وتوفيت.

بالانتقال والفحص وسؤال والدها المدعو "س م ا"، مقيم منطقة الكيلو 26، دائرة قسم شرطة أول العامرية، قرر حدوث مشادة كلامية بين نجلته المذكورة وشقيقها المدعو "م س م"، عامل، لرفضه خطبتها لأحد الأشخاص، وقام على إثر ذلك بطعنها بسلاح أبيض (سكين)، محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها.

تمكّن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف، وتم التحفظ علي الجثة بغرفة حفظ الموتى بالمستشفى، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

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