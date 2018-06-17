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استمرار توافد المواطنين على حديقة الحيوان ثالث أيام العيد.. فيديو وصور

الأحد 17/يونيو/2018 - 03:19 م
صدى البلد
مريم صليب
توافد صباح اليوم، الأحد، عدد من المواطنين على حديقة حيوان الجيزة للاحتفال بثالث أيام عيد الفطر وسط تكثيف أمنى من قبل قوات الأمن، لمنع أحداث العنف والشغب والتحرش.

وشهدت بوابات الحديقة زحاما منذ فتح الأبواب في التاسعة صباحا، وسط مظاهر بهجة وسعادة في أجواء لهو ولعب من قبل الأطفال وانتشار الباعة الجائلين في محيط الحديقة.

وأقبل الأطفال على رسم أشكال الحيوانات على وجوههم وأيديهم ونقش حروف من أسمائهم باستخدام "الحنة"، وافترش المواطنون أرض الحديقة تحت الأشجار هربا من الشمس ولتكدس أماكن الجلوس بالمواطنين.
استمرار توافد المواطنين على حديقة الحيوان ثالث أيام العيد.. فيديو وصور
استمرار توافد المواطنين على حديقة الحيوان ثالث أيام العيد.. فيديو وصور
استمرار توافد المواطنين على حديقة الحيوان ثالث أيام العيد.. فيديو وصور
استمرار توافد المواطنين على حديقة الحيوان ثالث أيام العيد.. فيديو وصور
استمرار توافد المواطنين على حديقة الحيوان ثالث أيام العيد.. فيديو وصور
استمرار توافد المواطنين على حديقة الحيوان ثالث أيام العيد.. فيديو وصور
استمرار توافد المواطنين على حديقة الحيوان ثالث أيام العيد.. فيديو وصور
استمرار توافد المواطنين على حديقة الحيوان ثالث أيام العيد.. فيديو وصور
استمرار توافد المواطنين على حديقة الحيوان ثالث أيام العيد.. فيديو وصور
استمرار توافد المواطنين على حديقة الحيوان ثالث أيام العيد.. فيديو وصور
استمرار توافد المواطنين على حديقة الحيوان ثالث أيام العيد.. فيديو وصور
استمرار توافد المواطنين على حديقة الحيوان ثالث أيام العيد.. فيديو وصور
استمرار توافد المواطنين على حديقة الحيوان ثالث أيام العيد.. فيديو وصور
استمرار توافد المواطنين على حديقة الحيوان ثالث أيام العيد.. فيديو وصور
استمرار توافد المواطنين على حديقة الحيوان ثالث أيام العيد.. فيديو وصور
استمرار توافد المواطنين على حديقة الحيوان ثالث أيام العيد.. فيديو وصور
استمرار توافد المواطنين على حديقة الحيوان ثالث أيام العيد.. فيديو وصور
استمرار توافد المواطنين على حديقة الحيوان ثالث أيام العيد.. فيديو وصور
استمرار توافد المواطنين على حديقة الحيوان ثالث أيام العيد.. فيديو وصور
استمرار توافد المواطنين على حديقة الحيوان ثالث أيام العيد.. فيديو وصور
استمرار توافد المواطنين على حديقة الحيوان ثالث أيام العيد.. فيديو وصور
استمرار توافد المواطنين على حديقة الحيوان ثالث أيام العيد.. فيديو وصور
استمرار توافد المواطنين على حديقة الحيوان ثالث أيام العيد.. فيديو وصور
استمرار توافد المواطنين على حديقة الحيوان ثالث أيام العيد.. فيديو وصور
استمرار توافد المواطنين على حديقة الحيوان ثالث أيام العيد.. فيديو وصور
استمرار توافد المواطنين على حديقة الحيوان ثالث أيام العيد.. فيديو وصور
استمرار توافد المواطنين على حديقة الحيوان ثالث أيام العيد.. فيديو وصور
استمرار توافد المواطنين على حديقة الحيوان ثالث أيام العيد.. فيديو وصور
استمرار توافد المواطنين على حديقة الحيوان ثالث أيام العيد.. فيديو وصور
استمرار توافد المواطنين على حديقة الحيوان ثالث أيام العيد.. فيديو وصور
استمرار توافد المواطنين على حديقة الحيوان ثالث أيام العيد.. فيديو وصور
استمرار توافد المواطنين على حديقة الحيوان ثالث أيام العيد.. فيديو وصور
استمرار توافد المواطنين على حديقة الحيوان ثالث أيام العيد.. فيديو وصور
استمرار توافد المواطنين على حديقة الحيوان ثالث أيام العيد.. فيديو وصور
استمرار توافد المواطنين على حديقة الحيوان ثالث أيام العيد.. فيديو وصور
استمرار توافد المواطنين على حديقة الحيوان ثالث أيام العيد.. فيديو وصور
استمرار توافد المواطنين على حديقة الحيوان ثالث أيام العيد.. فيديو وصور
استمرار توافد المواطنين على حديقة الحيوان ثالث أيام العيد.. فيديو وصور
استمرار توافد المواطنين على حديقة الحيوان ثالث أيام العيد.. فيديو وصور
استمرار توافد المواطنين على حديقة الحيوان ثالث أيام العيد.. فيديو وصور
استمرار توافد المواطنين على حديقة الحيوان ثالث أيام العيد.. فيديو وصور
استمرار توافد المواطنين على حديقة الحيوان ثالث أيام العيد.. فيديو وصور
استمرار توافد المواطنين على حديقة الحيوان ثالث أيام العيد.. فيديو وصور
استمرار توافد المواطنين على حديقة الحيوان ثالث أيام العيد.. فيديو وصور
استمرار توافد المواطنين على حديقة الحيوان ثالث أيام العيد.. فيديو وصور

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