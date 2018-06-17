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كأس العالم

َضربة قوية لبلجيكا قبل اللقاء الأول ضد بنما في كأس العالم

الأحد 17/يونيو/2018 - 11:56 ص
المنتخب البلجيكي
المنتخب البلجيكي
شريف سيد
أعلن الإسباني روبيرتو مارتينيز، مدرب المنتخب البلجيكي، أن المدافعين فانسان كومباني، وتوماس فيرمايلن، سيغيبان عن مواجهة منتخب بلجيكا أمام بنما بسبب الإصابة، ضمن فعاليات مونديال 2018.

وقال مارتينيز في مؤتمر صحفي عقده أمس: "لقد تحسنت حالة توماس فيرمايلين كثيرا، كما توقعنا. لكن لن يكون معنا ضد بنما، وبعد ذلك سيتم اتخاذ قرار بخصوص استخدامه وفقا لحالته ومستواه. اعتقد أنه من الناحية الطبية، يمكن أن يكون جاهزا للمباراتين المقبلتين ضد تونس وإنجلترا".

وأضاف المدرب الإسباني: "بالنسبة لكومباني، يجب اتخاذ القرار النهائي بشأن تواجده ضمن التشكيلة الرسمية (23 لاعبا)، قبل 24 ساعة من بدء بلجيكا مشوارها في النهائيات، وفقا للوائح الفيفا. في حالة انسحابه في اللحظة الأخيرة، يمكن استبداله بلوران سيمان، لاعب لوس أنجليس الأمريكي، حتى لو أن الأخير تم السماح له أمس، بالعودة إلى بلجيكا".

وأصيب القائد كومباني في عضلات أعلى الفخذ الأيمن في مباراة ودية ضد البرتغال قبل انطلاق فعاليات مونديال روسيا 2018، بينما يعاني فيرمايلين من إصابة في عضلات الفخذ الأيسر، تعرض لها الشهر الماضي.

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