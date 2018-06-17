محافظ الغربية يحذر السائقين من عدم الالتزام بالتعريفة الجديدة

أصدر اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، اليوم، الأحد، توجيهاته إلى مساعديه ومديري مباحث المرور والتموين بتحذير السائقين بضرورة الالتزام بتعريفة أجرة الركوب الجديدة التى طرحتها المحافظة، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم التزام أى سيارة سيتم السحب الفورى للرخص.



كما شدد المحافظ فى توجيهاته القيادات التنفيذية، على أهمية الرقابة على مواقف السيارات وسائقي الميكروباص وجميع وسائل النقل الجماعي بجميع مدن ومراكز المحافظة، لمواجهة استغلال السائقين لقرار زيادة أسعار الوقود في رفع تعريفة ركوب السيارات الأجرة بصورة مبالغ فيها ووضع أرقام غرفة طوارئ وشكاوى المحافظة على ملصقات وتعميمها على جميع "التاكسيات" و"سيارات الأجرة" بمختلف أنواعها، ليتمكن المواطن من خلالها من الإبلاغ عن أي حالات استغلال في الأجرة.



جدير بالذكر أن لجنة مكبرة برئاسة محافظ الغربية، ضمت الأجهزة التنفيذية، والجهات المعنية، ومسئولى المواقف ونقابة السائقين، حددت أسعار تعريفة الركوب الجديدة، بزيادة تتراوح بين 10 و20%.