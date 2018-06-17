ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

فيلم ليلة هنا وسرور يدفع محمد عادل إمام لشكر الجمهور

الأحد 17/يونيو/2018 - 12:05 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشر الفنان محمد عادل إمام، تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بعد نجاح فيلمه الجديد "ليلة هنا وسرور" في حصد إيرادات مرتفعة وصلت إلى 3 ملايين جنيه. 

وقال محمد عادل إمام: "الحمد لله على استقبالكم العظيم لفيلم ليلة هنا وسرور في مصر والوطن العربي.. شكرا على كل كلامكم ورسايلكم والإيراد الضخم اللي عملتوه في أول يومين أحلى فيلم ده ولا إيه".

ويشهد الفيلم منافسة شرسة بين عدد من الأفلام التى عرضت فى عيد الفطر منهم "كارما" للمخرج خالد يوسف وفيلم "حرب كرموز" للمخرج بيتر ميمى وفيلم "الابلة طمطم" للمخرج على ادريس وفيلم "قلب أمه" لشيكو وهشام ماجد.

ترشيحاتنا

أنجيلا ميركل مهددة بفقدان منصبها لهذا السبب

فضيحة.. وقائع تحرش جنسي وعنف جسدي داخل جامعة أكسفورد

ليونيل ميسي يتحدث عن ركلة الجزاء الضائعة أمام أيسلندا

خالد الغندور يكشف عن تلقيه عرضا جديدا بعد رحيله من "إل تي سي"

موعد مباراة مصر وروسيا فى المونديال والقنوات الناقلة

سعر الدولار في البنوك اليوم

سيلفي مريم أوزورلي ونانسي عجرم في تركيا

ريم البارودي تنعى ماهر عصام

نتنياهو: أولا وقبل كل شيء على إيران الانسحاب تماما من سوريا

شاهد.. تونسيون يحاصرون مراسل bein sport القطرية في روسيا

إصابة أحمد فتحي قبل مواجهة روسيا بكأس العالم

وزيرة الصحة تعين عزمي رئيسا لأمانة المراكز الطبية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استشاري يوضح أسباب نزيف الدماغ الذي أدى لوفاة ماهر عصام

شاهد.. 40 صورة من حفل الفنان مصطفى قمر بثاني أيام العيد

مصطفى قمر يختتم آخر فقرات حفل العيد.. صور

بهاء سلطان يشعل حفل العيد.. صور

إطلالة أنثوية لإيمان العاصي وتاتو يثير الجدل.. صور

فيديو

ماهر عصام يكشف حقيقة مرضه لأحمد أدم قبل وفاته.. فيديو
المسماري: تركيا وقطر تدعمان الجامعات الإرهابية في درنة..فيديو
وزيرة الصحة توجه بتوفير سرير رعاية لمريضة خلال ساعتين
ساندى تطرح فيديو كليب عمرى ما يئست.. فيديو
الوزراء: رقابة مشددة على الأسواق بعد تحريك سعر الوقود.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟