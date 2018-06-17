فيلم ليلة هنا وسرور يدفع محمد عادل إمام لشكر الجمهور

نشر الفنان محمد عادل إمام، تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بعد نجاح فيلمه الجديد "ليلة هنا وسرور" في حصد إيرادات مرتفعة وصلت إلى 3 ملايين جنيه.
وقال محمد عادل إمام: "الحمد لله على استقبالكم العظيم لفيلم ليلة هنا وسرور في مصر والوطن العربي.. شكرا على كل كلامكم ورسايلكم والإيراد الضخم اللي عملتوه في أول يومين أحلى فيلم ده ولا إيه".
ويشهد الفيلم منافسة شرسة بين عدد من الأفلام التى عرضت فى عيد الفطر منهم "كارما" للمخرج خالد يوسف وفيلم "حرب كرموز" للمخرج بيتر ميمى وفيلم "الابلة طمطم" للمخرج على ادريس وفيلم "قلب أمه" لشيكو وهشام ماجد.