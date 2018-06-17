إصابة أحمد فتحي قبل مواجهة روسيا بكأس العالم

أدى المنتخب المصري مرانه، صباح اليوم الأحد، في مدينة جروزني، عاصمة الشيشان، بمشاركة جميع اللاعبين، الذين ظهروا بمستوى جيد، فيما عدا أحمد فتحي، الذي أصيب بشد خفيف، لم يستطع معه إكمال المران.





وأكد الطاقم الطبي للفراعنة، أن هذه الإصابة ليست بالقوية ولن تمنع فتحي، من الانضمام لتدريبات الغد، أو المشاركة في المباريات المقبلة.



