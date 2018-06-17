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كأس العالم

إصابة أحمد فتحي قبل مواجهة روسيا بكأس العالم

الأحد 17/يونيو/2018 - 12:02 م
أحمد فتحى أثناء مباراة
أحمد فتحى أثناء مباراة أوروجواى
عمرو الحلوانى
أدى المنتخب المصري مرانه، صباح اليوم الأحد، في مدينة جروزني، عاصمة الشيشان، بمشاركة جميع اللاعبين، الذين ظهروا بمستوى جيد، فيما عدا أحمد فتحي، الذي أصيب بشد خفيف، لم يستطع معه إكمال المران.

وأكد الطاقم الطبي للفراعنة، أن هذه الإصابة ليست بالقوية ولن تمنع فتحي، من الانضمام لتدريبات الغد، أو المشاركة في المباريات المقبلة.

ومن المقرّر أن يتوجه المنتخب المصري، إلى مدينة سان بطرسبرج، عبر رحلة طيران من جروزني، تبدأ في الثالثة عصرًا وتنتهي في السادسة مساءً، بتوقيت المدينتين، استعدادًا للقاء روسيا، بعد غد الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى، بمونديال 2018.

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