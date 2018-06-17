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أخبار العالم

فضيحة.. وقائع تحرش جنسي وعنف جسدي داخل جامعة أكسفورد

الأحد 17/يونيو/2018 - 12:08 م
رئيسة كلية مانسفيلد
رئيسة كلية مانسفيلد أكسفورد هيلينا كينيدي
على صالح
طالب أحد كبار المحامين في بريطانيا، إدارة جامعة أكسفورد، بالتحقيق على وجه السرعة في العنف الجنسي والمضايقات التي يتعرض لها الطلاب، حيث كشفت أرقام جديدة أن خمسة من المسئولين قد تم تأديبهم على سلوكهم خلال العامين الماضيين.

وحذرت رئيسة كلية مانسفيلد أكسفورد، هيلينا كينيدي من أن المشكلة قد تكون أكثر من ضعف ما تشير إليه الأرقام، داعية أكسفورد إلى بدء التحقيق.

وأوصى تقرير غير منشور كتبته كينيدي، حصلت عليه صحيفة "تليجراف" بموجب قوانين حرية المعلومات، بأن مراجعة نظام تأديب الموظفين قد يتم اتخاذه "قريبا جدا".

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