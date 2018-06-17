السعودية تعلن إطلاق سيارات أجرة الحرم الصفراء.. صور

أعلن المتحدث باسم هيئة النقل العام السعودية صايل المطيري، انطلاق مشروع سيارات "أجرة الحرم"، والتي تتميز بلونها الأصفر، وذلك لتحل محل سيارات الأجرة العامة "الليموزين".



وقال المطيري إن هذه السيارات تتميز بلونها الأصفر، وتحتوي على إمكانية تحديد الأجرة وسدادها إلكترونيا، بالإضافة إلى طباعة الفاتورة، ووجود شاشة أمامية تحوي معلومات حول المركبة، ومعلومات عامة حول السعودية بعدة لغات، ونظام الملاحة "جي بي إس"، وفق صحيفة "عكاظ".



وكشف عن فرض مخالفات بقيمة 5 آلاف ريال على تحميل الركاب بالمركبات الخاصة، التي تعرف باسم الكدادة، إلا أن هناك استثناء للشركات التي تعمل بتطبيقات الهاتف مثل "أوبر" و"كريم".