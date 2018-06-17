الاتحاد الروسي يحسم مشاركة دزاجويف أمام مصر بكأس العالم

حسم الاتحاد الروسي لكرة القدم، اليوم، الأحد، موقف لاعب الوسط، ألان دزاجويف، من المشاركة في مواجهة مصر، بعد غد، الثلاثاء، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لكأس العالم.



وأعلن الاتحاد، أن دزاجويف سيغيب عن مباراة الدب الروسي أمام الفراعنة، دون أن يوضح ما إذا كان اللاعب سيستطيع المشاركة في مرحلة لاحقة من البطولة من عدمه.



وأشار اتحاد الكرة إلى أن دزاجويف الذي بلغ عامه الثامن والعشرين، اليوم، لن يسافر مع الفريق إلى سان بطرسبرج لخوض المباراة، لكنه سيستمر في مرحلة التأهيل في موسكو.



ويعاني لاعب سيسكا موسكو، من إصابة في أوتار الساق اليسرى، تعرض لها خلال المباراة الافتتاحية للمونديال التي اكتسح فيها الفريق الروسي نظيره السعودي، بخمسة أهداف دون رد.



وغادر دزاجويف الملعب مصابا، في الشوط الأول، وسجل بديله دينيس شيريتشيف هدفين.