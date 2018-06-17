إصابة أمير كمبودي ومقتل زوجته في حادث سيارة

قالت الشرطة في كمبوديا إن الأمير نورودوم راناريده أصيب بجروح خطيرة فيما لقيت زوجته حتفها في حادث سيارة وقع اليوم الأحد في مدينة سيهانوكفيل الساحلية في جنوب غرب البلاد.





وقال تشون نارين قائد شرطة إقليم بريه سيهانوك إن السيارة الرياضية التي كانت تقل راناريده اصطدمت مباشرة بسيارة أجرة كانت قادمة من الاتجاه المعاكس.





وأضاف لـ"رويترز": "نقل الأمير بطائرة هليكوبتر إلى وحدة إنقاذ طوارئ في فنومبينه.. إنه مصاب بجروح خطيرة لكنه سيكون بخير".





وقال إن زوجته اوك فالا (39 عامًا) توفيت في المستشفى في بريه سيهانوك، مشيرًا إلى أن السيارتين في الحادث كانتا مسرعتين.





والأمير نورودوم راناريده (73 عامًا) هو ابن الملك الراحل نورودوم سيهانوك والأخ غير الشقيق للملك الحالي نورودوم سيهاموني.. واتسم سجل الأمير السياسي بالاضطراب.





وعاد إلى الساحة السياسية في عام 2015 ليقود حزب الجبهة المتحدة من أجل كمبوديا مستقلة ومحايدة ومسالمة ومتعاونة (فنسينبك) المؤيد للملكية الذي تخلى عنه قبل سنوات.





وفي عام 1997 تمت الإطاحة به من منصب رئيس الوزراء المشارك في انقلاب دموي وتعهد منذ عودته للساحة السياسية بالعمل مع خصمه السابق رئيس الوزراء هون سين الذي شغل المنصب لفترة طويلة.





وحلت المحكمة العليا في كمبوديا العام الماضي حزب الإنقاذ الوطني لكمبوديا وهو حزب المعارضة الرئيسي مما ترك الطريق ممهدا لهون سين لتمديد فترة حكمه المستمرة منذ أكثر من ثلاثة عقود في انتخابات تجري في 29 يوليو.



