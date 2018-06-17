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حوادث

الرقابة الإدارية تخصص رقماً لتلقي شكاوى مخالفات أسعار الوقود

الأحد 17/يونيو/2018 - 12:08 م
هيئة الرقابة الادارية
هيئة الرقابة الادارية
طه جبريل
خصَّصت الرقابة الإدارية رقم "15333" لتلقى شكاوى المواطنين على مستوى الجمهورية عن مخالفات أسعار المحروقات وتعريفة الركوب.

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية، قد أعلنت أن مجلس الوزراء أقرَّ زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح أمس، السبت، الموافق 16/6/2018 على النحو التالي: البوتاجاز المنزلي 50 جنيها للأسطوانة والتجاري 100 جنيه للأسطوانة، أما البنزين 95 يصبح 7.75/ لتر، و92 يصبح 6.75/ لتر، و80 يصبح 5.50/ لتر، أما الكيروسين 5.5/ لتر، أما السولار 5.50/لتر، أما المازوت ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت، أما باقي الصناعات" 3500/طن، أما غاز تموين 2.75/م3.

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