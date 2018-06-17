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المسماري: تركيا وقطر تدعمان الجامعات الإرهابية في درنة..فيديو

الأحد 17/يونيو/2018 - 12:15 م
العميد أحمد المسماري
العميد أحمد المسماري
كريـم الخـطيب
أكد العميد أحمد المسماري، الناطق باسم قائد القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أن عملية درنة لا تستهدف تأمين ليبيا فقط ولكن تأمين العالم أجمع، خاصة دول الجوار لتأمين المنطقة بالكامل.

وقال «المسماري»، في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن درنة فيها كل الدول الداعمة للإرهاب وعلى رأسها تركيا وقطر، مشيرا إلى أن الدور القطري والتركي فعال في نقل المجرمين للموانئ التركية، والجميع يعلم مدى تعاون قطر وتركيا في الجماعات المتطرفة.

وأضاف الناطق باسم قائد القيادة العامة للقوات المسلحة اللبية، أن تركيا وقطر تدعمان الجامعات الإرهابية في درنة، خاصة جماعتي الإخوان والقاعدة، لافتا إلى أن أهالي درنة استقبلت القوات استقبالا حافلا وهناك تلاحم جيد مع القوات المسلحة بشكل مباشر.

ولفت إلى أن هناك مجموعة من الغارات الجوية تم شنها ضد الجماعات الإرهابية خلال الساعات الأخيرة الماضية تستهدف مخازن للأسلحة ومراكز اتصالات تابعة للجامعات الإرهابية، منوها بأن عدد الغارات بلغ منذ أمس حتى الآن 13 غارة جوية تستهدف مراكز الإرهابيين.

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