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كأس العالم

صحف فرنسا تحذر من تواضع مستوى منتخب الديوك

الأحد 17/يونيو/2018 - 03:05 م
بوجبا
بوجبا
أ ش أ
حذرت الصحف الفرنسية الصادرة اليوم الأحد من تواضع مستوى الديوك الفرنسية فى أولى مبارياته فى مونديال روسيا 2018رغم تحقيق الفوز بهدفين لهدف على أستراليا.

وكتبت صحيفة (لو باريزيان) في صفحتها الأولى تقول: "انتصار هزيل للأزرق ولكن خطوة كبيرة".

وقالت صحيفة (ليكيب) فى تقرر حول اللقاء: "عرض هزيل للمنتخب رغم الفوز في أولى مبارياته بكأس العالم، لاعبو فرنسا ظهروا في حالة متواضعة، أمام منتخب أستراليا الشجاع".

من جانبها قالت صحيفة (لا ديبيش): "أزرق شاحب رغم الفوز"، فى إشارة لسوء العرض الذى قدمه المنتخب الفرنسى خلال اللقاء.
بينما قالت (ميدي ليبر): "الأزرق يسير على الحبل"،فيما يعكس حالة عدم الرضا عن مستوى كثير من نجوم منتخب فرنسا أمام أستراليا

وحملت (نيس ماتان) عنوانا يقول: "فوز هزيل في ضربة البداية".

وعلى العكس من ذلك كتبت مجلة (فرانس فوتبول)، عبر موقعها الإلكتروني: "عمل جيد للأزرق".

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