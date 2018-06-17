صورة المونديال.. أجانب يحملون مشجعا مصريا لمشاهدة مباراة بلاده

كرة القدم لا تعرف جنسية أو دينا أو جنسا، يجتمع مشجعو الساحة الخضراء من كل بقاع العالم، من أجناس الأرض المختلفة، بشغف للكرة وحب لمنتخبهم الوطني، ويسافرون بعيدا دعما له في الحدث التاريخي الذي تتجه إليه أنظار العالم الآن، كأس العالم بروسيا 2018.



لم يمنع الكرسي المتحرك أحد الشباب المصريين من السفر إلى روسيا لتشجيع ودعم منتخب بلاده، الذي تأهل لمونديال 2018 بعد غياب سنوات طويلة، وحرص على التواجد بين صفوف المشجعين من قلب الحدث بموسكو.



ارتدى الشاب المصري زي المنتخب، حاملا علم بلاده، وخرج منذ الصباح الباكر لتشجيع المنتخب في موسكو، وبكل حماس تابع المصري مباراة مصر وأوروجواي، ليأخذه حماسه إلى عالم آخر، محاطا بمشجعين من منتخبات الدول الأخرى.



اشتدت المباراة بين الفريقين، تدق نبضات المشجع المصري من الخوف أن يحرز أوروجواي هدف التقدم، ليصد الشناوي هدفا أوشك على الدخول، ليعلو هتاف الشاب المصري من السعادة، وتشتعل الأجواء في الأنحاء بين المشجعين.



ولاحظ مشجعون أجانب فرحة الشاب المصري على كرسيه المتحرك، ليرفعوه بكرسيه من على الأرض ليشاهد ويتابع المباراة بشكل أفضل، ويحلق في السماء، حاملا علم بلاده، مشجعا منتخبه الوطني في مباراته التاريخية بكأس العالم.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة الشاب المصري وهو مرفوع من قبل مشجعي منتخب المكسيك وكولومبيا، معلقين أنها صورة العام وأفضل صور مونديال لعام 2018.