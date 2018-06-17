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مدير أمن الغربية يتفقد مواقف السيارات

الأحد 17/يونيو/2018 - 12:16 م
اللواء طارق حسونة
اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
أ ش أ
تفقد اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، اليوم، الأحد، عددا من مواقف سيارات الأجرة بطنطا ومحطات الوقود، للتأكد من انتظام حركة نقل الركاب، ومدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وخطوط السير المقررة وعدم استغلال المواطنين من قبل السائقين وتوافر المواد البترولية داخل محطات الوقود.

وشدد مدير الأمن - خلال جولته التفقدية - على ضرورة تطبيق القانون والتعامل مع كل من يخالفه بحزم وشدة.

فيما كثفت الأجهزة الأمنية خدماتها الأمنية والمرورية بمحيط محطات الوقود والمواقف لضبط أي مخالفات.

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