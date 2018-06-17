محمد صلاح يقود مصر أمام روسيا.. تعرف على السبب

خصص هيكتور كوبر، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، فقرة تدريبية خاصة لمحمد صلاح، نجم صفوف الفراعنة، من أجل حسم مشاركته فى لقاء روسيا المقرر إقامته بعد غد، الثلاثاء، فى إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم.



وأقام كوبر تدريبا خاصا بالالتحامات لمحمد صلاح، ونجح النجم المصرى فى اجتيازه بشكل جيد للغاية، كما شارك صلاح فى التمرين الخاص بالكرة الطائرة بين اللاعبين، وهو ما يؤكد أن اللاعب بات جاهزا للمشاركة أمام الدب الروسى.



وكان صلاح غاب عن المباراة الأولى أمام أوروجواى نتيجة عدم اكتمال شفائه بشكل تام، إلا أنه الآن بات جاهزا لقيادة صفوف الفراعنة فى المباراة المقبلة.



ومن المقرّر أن يتوجه المنتخب المصري اليوم إلى مدينة سان بطرسبرج عبر رحلة طيران من جروزني تبدأ في الثالثة عصرًا وتنتهي في السادسة مساءً بتوقيت المدينتين استعدادًا للقاء روسيا.