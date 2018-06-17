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حوادث

السيطرة على حريق بمنطقة الجناين بمدينة الخارجة

الأحد 17/يونيو/2018 - 12:18 م
صورة أرشيفية - حريق
صورة أرشيفية - حريق
أ ش أ
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الوادى الجديد اليوم، الأحد، من السيطرة على حريق اندلع بمنطقة الجناين بمدينة الخارجة، ولم يسفر عن أي إصابات.

كان اللواء عبد الرحمن شحاتة، مدير أمن الوادي الجديد، تلقى بلاغا من العقيد أحمد عبد الفتاح، مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء بالمحافظة، باندلاع حريق في منطقة زراعية وسكنية بمدينة الخارجة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء لموقع الحريق للسيطرة عليه وإخماده قبل امتداده للمنازل المجاورة.

وتبين من المعاينة الأولية نشوب حريق في منازل سكنية وحظائر للماشية وأشجار نخيل بمنطقة بين الجناين بمدينة الخارجة، وحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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