وزيرة الصحة ترفض تخصيص مستشفى النصر ببورسعيد لأورام الأطفال

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الأعمال الإنشائية الخاصة بمستشفي النصر لأورام الأطفال ببورسعيد، ووجهت بإضافة عدد من التخصصات الجراحية بالمستشفى، وعدم الاقتصار على تخصص أورام الأطفال فقط.



وأوضحت الوزيرة خلال عملية ان هناك تنسيقا لاستقبال الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، وفريق من مركزه غدا، وسنعرض عليه توفير جناح له بالمستشفى لإجراء عمليات القلب للأطفال.



وشددت على ضرورة مشاركة المجتمع المدني، في الصحة بشكل عام وذلك للنهوض بالمنظومة الصحية، مشيرة إلي أن نسبة الأورام ليست كبيرة، كما أننا لا نملك رفاهية جعل مستشفى بالكامل تخصص واحد فقط، فضلا عن قلة أطباء هذا التخصص حتى نغطي احتياجات المستشفى.