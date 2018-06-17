غدا.. وزير الأوقاف يعقد اجتماعا مهما مع الواعظات

يعقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة غدا "الاثنين"، اجتماعا مهما مع واعظات الأوقاف بديوان عام الوزارة، إيمانا بضرورة تفعيل دور الواعظات في خدمة الدعوة وخدمة المجتمع.



وأشارت وزارة الأوقاف - في بيان اليوم /الأحد/ - إلى أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة برنامج عمل الواعظات خلال المرحلة المقبلة، ولاسيما في تطبيق فكرة مربيات النشء، للإفادة من جهودهن وخبراتهن في هذا الجانب المهم المتصل بتنشئة الشباب بشكل صحيح لتحصينهم من محاولات اختطاف عقولهم من قبل الجماعات المتطرفة والمتشددة.



كما يستعرض وزير الأوقاف، خلال الاجتماع، برنامج عمل الوزارة الدعوي للفترة المقبلة في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب أداء الحكومة الجديدة لليمين الدستورية.