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برلمانية للمصريين: راعوا الظروف اللي البلد فيها.. فيديو

الأحد 17/يونيو/2018 - 01:34 م
صدى البلد
كريـم الخـطيب
علقت النائبة غادة عجمى، عضو مجلس النواب، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن 960 من الغارمين والغارمات بمناسبة عيد الفطر المبارك، قائلة: «كل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس على إدخال الفرحة لأسر الغارمين والغارمات في العيد».

وأضافت «عجمي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الرئيس السيسي يتعامل مع المصريين كرب للأسرة، مشيرة إلى أنه تولى المسئولية في فترة صعبة جدا ويعمل على بناء الدولة من جديد بطريقة صحيحة وحريص على الحفاظ على حقوق المرأة والعامل المصري، مؤكدة: «الرئيس بيعمل بإيده وسنانه».

وتابعت حديثها قائلة: «أقول للناس راعوا البلد والظروف اللي إحنا فيها، والحد من السلف والدين من أجل زواج بناتنا في سن صغير، لأن هناك عقابا للاستدانة للمبلغ الذي تمت إعارته للغريم"، مطالبة بتوفير أعمال للغارمات حتى تعود بالنفع عليهم وعلى الدولة.

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