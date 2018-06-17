خسائر بـ3 منازل و4 حظائر بسبب حريق الوادي الجديد.. صور

وكان حريق هائل اندلع في مزارع وحظائر للماشية وأشجار نخيل بمنطقة بين الجناين بمدينة الخارجة، وجرى الدفع بسيارات إطفاء لموقع الحريق للسيطرة عليه وإخماده قبل امتداده للمنازل المجاورة.





تسبب حريق منطقة الجناين بمدينة الخارجة بالوادي الجديد، اليوم، الأحد، في اشتعال أجزاء من 3 منازل و4 حظائر وشون مجاورة دون خسائر بشرية.ودفعت الحماية المدنية والإطفاء بسيارات إطفاء إضافية، كما دفعت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بـ7 فناطيس مياه للسيطرة على الحريق، كما جرى تشغيل بئر زراعية مجاورة للمنطقة للاستعانة بمياه البئر عن طريق محركات رفع مياه نقالي لإخماد ألسنة اللهب.وقام اللواء عبد الرحمن شحاتة، مدير أمن الوادي الجديد، والمهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز الخارجة، بزيارة موقع الحريق.