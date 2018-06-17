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برلمان

برلمانى: الدولة لا تبخل بأى جهد لرعاية أسر الشهداء

الأحد 17/يونيو/2018 - 01:32 م
النائب البدرى ضيف
النائب البدرى ضيف
معتز الخصوصى
أعرب النائب البدري أحمد ضيف، عضو مجلس النواب، عن تقديره الشديد لقيام الدولة برعاية أسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة جراء ما قدمه الشهداء للوطن من تضحيات غالية.

وقال "ضيف" في بيان له اليوم، الأحد، إن الاهتمام بأسر الشهداء ورعايتهم ماديا وصحيا وتعليميا أقل ما تقدمه الدولة لذوي الشهداء الذين تصدوا للإرهاب ووقفوا أسودا في وجه الخونة الذين حاولوا إسقاط الوطن، منوها بأن الشهداء لهم حق على الوطن والدولة لا تألوا جهدا في تقديم الرعاية لذويهم.

كانت القوات المسلحة نظمت احتفالية أمس، السبت، لتكريم أسر الشهداء لليوم الثانى على التوالى، بمركز المنارة للمؤتمرات، أعربت من خلالها عن التقدير التام لتضحيات الشهداء وأدوارهم الغالية في الدفاع عن الوطن، وقالت إن تضحيات ذويهم ستظل وساما على صدر الوطن.

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