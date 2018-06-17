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أخبار البلد

وزيرة الصحة: مواجهة تحديات تطبيق قانون التأمين الصحي

الأحد 17/يونيو/2018 - 01:48 م
صدى البلد
أ ش أ
أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اليوم الأحد أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة تحديات تطبيق قانون التأمين الصحي.. قائلة : "إن هناك تحديين يواجهان تطبيق القانون هما استدامة التمويل والقوى البشرية إلا أن الوزارة قادرة على تخطي الصعاب والخروج بالمنظومة بما يليق بالمواطن المصري".

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها الوزيرة هالة زايد اليوم خلال زيارتها لمحافظة بورسعيد لتفقد عدد من المنشآت الطبية ووحدات الرعاية الصحية ؛ للتأكد من مدى جاهزيتها استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

من جانبه.. أوضح الدكتور عادل تعيلب وكيل وزارة الصحة ببورسعيد أن جولة الوزيرة الميدانية تأتي لمتابعة الأعمال الإنشائية التي تشهدها المستشفيات والمراكز الطبية بالمحافظة والوقوف على الحالة التي وصلت لها لضمان تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في الموعد المحدد.

وقال تعيلب إن الجولة تشمل مستشفيات بورفؤاد العام ، النصر لأورام الأطفال ، بورسعيد العام ، مركز طبي المناخ ، ومستشفى النساء والولادة.

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