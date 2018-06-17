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حوادث

ضبط صاحب مصنع ملابس بدون ترخيص في كفر شكر بالقليوبية

الأحد 17/يونيو/2018 - 01:16 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
إبراهيم الهوارى
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط صاحب مصنع ملابس غير مرخص ومخالف للقانون بسبب التهرب من الضرائب في قرية بالبر الشرقي في كفر شكر.

وتلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أنور حشيش مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد بضبط "جرجس . ع" 52 سنة المسئول عن مصنع بكفر شكر.

وتوصلت التحريات بقيام المتهم بادارة المصنع بدون ترخيص مخالفا للقانون رقم 45 لسنه 1994 وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4142 جنح مركز كفر شكر لسنة 2018، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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