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محافظات

غرفة عمليات بالبحيرة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

الأحد 17/يونيو/2018 - 01:28 م
المهندسة نادية عبده
المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة
جمالات الدمنهورى
شددت المهندسة نادية عبده، المكلفة بتسيير الأعمال بمحافظة البحيرة، على الأجهزة التنفيذية باتخاذ جميع إجراءاتها فى إلزام أصحاب محطات الوقود ومستودعات الغاز بالأسعار الرسمية، ووجهت غرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة البحيرة بتلقي الشكاوى من المواطنين حول تعريفة الأجرة للركاب والتعامل معها بالتنسيق مع إدارة المرور.

ووجهت "عبده" بوضع لوحات إرشادية واضحة على جميع المواقف، تبين التعريفة الجديدة، وكذلك وضع ملصقات على السيارات بالتعريفة وخطوط السير، حيث قامت بجولة لمتابعة حركة البيع بمحطات وقود السيارات للاطمئنان على توافر المواد البترولية داخل المحطات والالتزام بالأسعار الجديدة للوقود ووضع ملصقات بالأسعار على طلمبات البيع لإرشاد المواطنين.

وقررت توزيع عدد من أتوبيسات مشروع النقل الداخلي الخاص بالمحافظة على مراكز المحافظة المختلفة لمواجهة أي آثار قد تحدث من جانب سائقى سيارات الأجرة، بالإضافة إلى توفير بانرات بجميع مداخل مواقف السيارات يسجل عليها التعريفة الجديدة لجميع الخطوط ومتابعة توافر المنتجات البترولية بجميع محطات الوقود.

ونوهت بالتنسيق مع جميع المحافظات التى تشترك في خطوط السير لنقل الركاب مع المحافظة وإخطارهم بالتعريفة الجديدة حتى يتم العمل بها خلال إجازة العيد دون حدوث أي آثار سلبية ومراعاة عدم حدوث أي تكدسات ورفع العبء عن المواطنين.

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