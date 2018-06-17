أنجلينا جولي تصل إلى دهوك وتتفقد مخيمات للنازحين العراقيين والسوريين

وصلت المبعوثة الخاصة للمفوضية العليا لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة، الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، اليوم، الأحد، إلى محافظة دهوك لتفقد مخيمات النازحين العراقيين والسوريين الذين يقطنون مخيم دوميز وتقديم المساعدات لهم.



وذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية أن جولي التقت بعدد من العائلات النازحة بالمخيم وقدمت مساعدات إنسانية لهم.



كانت جولي زارت أمس، السبت، مدينة الموصل العراقية، حيث تجولت بين أنقاضها، بعد أقل من عام على تحريرها من قبضة تنظيم داعش الإرهابي.



يذكر أن هذه الزيارة لأنجيلينا جولي تعتبر الخامسة لها إلى العراق خلال 17 عاما مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.