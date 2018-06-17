ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

أنجلينا جولي تصل إلى دهوك وتتفقد مخيمات للنازحين العراقيين والسوريين

الأحد 17/يونيو/2018 - 01:19 م
صدى البلد
أ ش أ
وصلت المبعوثة الخاصة للمفوضية العليا لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة، الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، اليوم، الأحد، إلى محافظة دهوك لتفقد مخيمات النازحين العراقيين والسوريين الذين يقطنون مخيم دوميز وتقديم المساعدات لهم.

وذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية أن جولي التقت بعدد من العائلات النازحة بالمخيم وقدمت مساعدات إنسانية لهم.

كانت جولي زارت أمس، السبت، مدينة الموصل العراقية، حيث تجولت بين أنقاضها، بعد أقل من عام على تحريرها من قبضة تنظيم داعش الإرهابي.

يذكر أن هذه الزيارة لأنجيلينا جولي تعتبر الخامسة لها إلى العراق خلال 17 عاما مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
أنجلينا جولي تصل إلى دهوك وتتفقد مخيمات للنازحين العراقيين والسوريين
أنجلينا جولي تصل إلى دهوك وتتفقد مخيمات للنازحين العراقيين والسوريين
أنجلينا جولي تصل إلى دهوك وتتفقد مخيمات للنازحين العراقيين والسوريين

ترشيحاتنا

إخفاق ميسي وتألق رونالدو الأبرز في الصحف الإيطالية

مقدونيا تغير اسمها بعد اتفاق مع اليونان

كرستيانو رونالدو يسبب صدمة للأطفال.. شاهد

الفيفا يصدم بوجبا باحتساب هدف فوز فرنسا على أستراليا عكسي

بيتر ميمي يكشف حقيقة تقديم جزء ثالث من مسلسل كلبش

ريال مدريد متمسك ببقاء كريستيانو رونالدو

مدير منتخب مصر يكشف عن حالة المصابين قبل مواجهة روسيا

ليونيل ميسي يتحدث عن ركلة الجزاء الضائعة أمام أيسلندا

إصابة أحمد فتحي قبل مواجهة روسيا بكأس العالم

مواعيد مباريات اليوم الرابع بكأس العالم والقنوات الناقلة

غياب نجم المنتخب الروسي عن لقاء مصر

السعودية تعلن إطلاق سيارات أجرة الحرم الصفراء.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استشاري يوضح أسباب نزيف الدماغ الذي أدى لوفاة ماهر عصام

شاهد.. 40 صورة من حفل الفنان مصطفى قمر بثاني أيام العيد

مصطفى قمر يختتم آخر فقرات حفل العيد.. صور

بهاء سلطان يشعل حفل العيد.. صور

إطلالة أنثوية لإيمان العاصي وتاتو يثير الجدل.. صور

فيديو

يوتيوب مشاهدة مباراة كوستاريكا وصربيا بث مباشر الان لجميع السرعات
برلمانية للمصريين: راعوا الظروف اللي البلد فيها.. فيديو
اتحاد الكرة: محمد صلاح جاهز للمشاركة في مباراة روسيا
وزيرة الصحة: توقيت تطبيق التأمين الشامل لم يحدد بعد
مباراة صربيا وكوستاريكا بث مباشر - يلا شووت - كورة لايف

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟