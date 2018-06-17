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محافظات

نفوق 10 رؤوس ماشية في حريق مزرعة بالقليوبية.. صور

الأحد 17/يونيو/2018 - 01:27 م
حريق مزرعة بالقليوبية
حريق مزرعة بالقليوبية
إبراهيم الهوارى
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على شب فى حريق مزرعة بناحية قرية المنزلة بطوخ، ما أسفر عن نفوق 10 رؤوس ماشية.

تلقى اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، إخطارا بنشوب حريق في مزرعة بناحية قرية المنزلة بطوخ.

وانتقل على الفور سيارات الإطفاء، وتبين من المعاينة نشوب حريق بمزرعة حيوانات، ما أسفر عن نفوق 10 رؤوس ماشية.

وعلى الفور تم انتداب المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
نفوق 10 رؤوس ماشية في حريق مزرعة بالقليوبية.. صور
نفوق 10 رؤوس ماشية في حريق مزرعة بالقليوبية.. صور
نفوق 10 رؤوس ماشية في حريق مزرعة بالقليوبية.. صور

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