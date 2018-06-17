نفوق 10 رؤوس ماشية في حريق مزرعة بالقليوبية.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على شب فى حريق مزرعة بناحية قرية المنزلة بطوخ، ما أسفر عن نفوق 10 رؤوس ماشية.



تلقى اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، إخطارا بنشوب حريق في مزرعة بناحية قرية المنزلة بطوخ.



وانتقل على الفور سيارات الإطفاء، وتبين من المعاينة نشوب حريق بمزرعة حيوانات، ما أسفر عن نفوق 10 رؤوس ماشية.



وعلى الفور تم انتداب المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

